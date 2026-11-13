Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за реєстрацію Starlink для коригування російських атак на Донеччині

Агент ФСБ, який встиг зареєструвати чотири Starlink, щоб коригувати атаки РФ на Донеччині, проведе за гратами 15 років, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила наприкінці травня цього року в Києві", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у п'ятницю.

Як з'ясувало розслідування, зловмисник реєстрував для ФСБ станції супутникового зв'язку Starlink. Верифіковані термінали ворог використовував для коригування вогню по оборонцях Донеччини.

За даними Офісу генерального прокурора, йдеться про 34-річного уродженця Хмельниччини.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" поблизу одного з поштових відділень столиці, куди він привів свою знайому для оформлення ще одного інтернет-пристрою. За матеріалами справи, завдання ворога виконував безробітний з Києва. У поле зору ФСБ чоловік потрапив, коли шукав "легкі" заробітки у телеграм-каналах.

За один Starlink киянину обіцяли заплатити 120$. Як згодом з'ясувалося, пропонував таку "роботу" російський військовий.

Встановлено, що спочатку агент зареєстрував Starlink на себе і передав відповідні реквізити куратору з РФ. У подальшому зрадник "втемну" залучив до підривної діяльності своїх знайомих, які оформили на себе ще три супутникові станції. Про те, що вони допомагають військовим РФ, ці троє людей не знали. Водночас за кожного з них чоловік отримував від російського куратора по 50$.

Згодом зловмисник планував задіяти ще 20 осіб для верифікації терміналів на замовлення країни-агресора. Наразі всі зареєстровані фігурантом Starlink заблоковано. Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено смартфон із доказами його роботи на ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.