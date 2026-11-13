Тепло в Києві подали вже у 99% багатоквартирних будинків – мер

До теплопостачання в Києві підключено вже 99% комунальних багатоквартирних будинків, за винятком тих, де виникли аварії на тепломережах, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"До теплопостачання в Києві підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків, за винятком локальних випадків, де виникли аварії на тепломережах. Їх усувають. Будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками. Також тепло подали в 96% закладів соціальної сфери за заявками керівників закладів", – повідомив Кличко під час відеобрифінгу в п'ятницю.

При цьому мер зазначив, що ворог продовжує постійними обстрілами руйнувати єдину енергосистему України, і в Києві, як і в інших містах, "Укренерго" щодня запроваджує екстрені відключення електроенергії. "Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби ремонтують пошкоджені ворогом об'єкти, щоб забезпечити функціонування міста", – додав Кличко.

Як повідомлялося, Кличко заявив про старт опалювального сезону в Києві 16 жовтня. За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, розпочався для закладів соціальної сфери, "зокрема, в лікарнях, школах, садочках" за індивідуальними заявками їх керівників. 2 листопада Київ розпочав підключення до тепла житлових будинків.

Зазвичай теплопостачання вмикають, коли середньодобова температура впродовж трьох днів нижча за +8 градусів за Цельсієм, а вимикають, коли вища за цей показник. Рішення приймають місцеві органи влади.