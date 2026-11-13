Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Тепло в Києві подали вже у 99% багатоквартирних будинків – мер

1 хв читати
Додати як джерело
Тепло в Києві подали вже у 99% багатоквартирних будинків – мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

До теплопостачання в Києві підключено вже 99% комунальних багатоквартирних будинків, за винятком тих, де виникли аварії на тепломережах, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"До теплопостачання в Києві підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків, за винятком локальних випадків, де виникли аварії на тепломережах. Їх усувають. Будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками. Також тепло подали в 96% закладів соціальної сфери за заявками керівників закладів", – повідомив Кличко під час відеобрифінгу в п'ятницю.

При цьому мер зазначив, що ворог продовжує постійними обстрілами руйнувати єдину енергосистему України, і в Києві, як і в інших містах, "Укренерго" щодня запроваджує екстрені відключення електроенергії. "Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби ремонтують пошкоджені ворогом об'єкти, щоб забезпечити функціонування міста", – додав Кличко.

Як повідомлялося, Кличко заявив про старт опалювального сезону в Києві 16 жовтня. За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, розпочався для закладів соціальної сфери, "зокрема, в лікарнях, школах, садочках" за індивідуальними заявками їх керівників. 2 листопада Київ розпочав підключення до тепла житлових будинків.

Зазвичай теплопостачання вмикають, коли середньодобова температура впродовж трьох днів нижча за +8 градусів за Цельсієм, а вимикають, коли вища за цей показник. Рішення приймають місцеві органи влади.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Економіка
Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #теплопостачання #кличко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати
Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Фахівці Міністерства оборони України та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військовий пакет Starlink) у 161 км/год над всі…

Читати