У російському полоні перебувають 486 українських жінок – Лубінець

У російському полоні перебувають 486 українських жінок, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Станом на сьогодні в російському полоні, за нашою інформацією, залишаються 486 українських жінок", – сказав Лубінець у п'ятницю на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану у п'ятницю.

За його словами, повернення жінок є одним із пріоритетів обміну полонених з Росією. Лубінець нагадав, що Україна незмінно наполягає на першочерговому поверненні важкопоранених, тяжкохворих, жінок та тих, хто перебуває в полоні найдовше.