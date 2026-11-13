Сили оборони уразили один з найбільших російських НПЗ у Волгограді – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) держави-агресора – в російському Волгограді, та масштабну пожежу, яка почалася після удару.

"НПЗ виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне. На території підприємства спалахнула пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та 6 резервуарів по 2000 куб м", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Волгоградський НПЗ – один з ключових об'єктів забезпечення паливом російської армії на півдні: з нього пальне йде на фронт і до аеродромів, з яких злітають літаки для ударів по Україні. В ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

"Кожна година простою такого заводу – це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства – ракети, шахеди, вибухівку", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, це не перший удар Сил оборони по Волгоградському НПЗ. Востаннє про удар по ньому повідомлялося 2 жовтня, тоді на території заводу також було зафіксовано займання. Перед тим Волгоградський НПЗ після атак призупиняв переробку 31 липня на кілька тижнів.