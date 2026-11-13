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Апеляційна палата ВАКС залишила чинною дворічну тюремну покару для нардепки Марченко, її помічниці призначила штраф

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Апеляційна палата ВАКС залишила чинною дворічну тюремну покару для нардепки Марченко, її помічниці призначила штраф

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок народній депутатці України Людмилі Марченко у вигляді двох років позбавлення волі за зловживання впливом, водночас змінивши покарання її помічниці, замінивши позбавлення волі штрафом у розмірі 93,5 тис. грн.

Як повідомлялося під час трансляції судового засідання на YouTube-каналі ВАКС, 12 листопада колегія суддів завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та обвинувачення на вирок суду першої інстанції від 19 березня 2026 року.

Народну депутатку та її помічницю було визнано винуватими у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Кожній із них суд першої інстанції призначив два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив без задоволення скаргу прокурора та скаргу сторони захисту народної депутатки. Водночас апеляційну скаргу захисника її помічниці задовольнили частково, змінивши призначене їй покарання: замість позбавлення волі вона має сплатити штраф у розмірі 93,5 тис. грн.

Як повідомлялося, у серпні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи, які у 2021-2023 рр. набула народний депутат України ІХ скликання Людмила Марченко (партія "Слуга народу").

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вакс #марченко #вирок
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