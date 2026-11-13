Майже половина вражених дронами ворожих цілей знищується, з початку року показник зріс учетверо – Півненко

Екіпажі безпілотних систем Національної гвардії України уразили від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 316 тисяч ворожих цілей, майже 150 тисяч із них знищено, при цьому понад половина всіх зафіксованих уражень припадає на 2026 рік, повідомив командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко.

"У 2025 році в середньому кожні шість хвилин підрозділи уражали ворожу ціль, а кожні 22 хвилини – знищували її. У 2026 році ці інтервали скоротилися відповідно до трьох і п'яти хвилин. Частота уражень зросла вдвічі, а кількість знищених цілей – більш ніж учетверо", – написав Півненко у Facebook у п'ятницю.

За його словами, з початку 2026 року кількість екіпажів безпілотних систем Нацгвардії збільшилася на 66%, і тепер приблизно кожне десяте ураження в загальних результатах Сил оборони України забезпечують саме вони. "На підрозділи Нацгвардії припадає кожна третя уражена артилерійська система, кожна п'ята система реактивної артилерії, кожен п'ятий танк, кожна п'ята бойова броньована машина та кожна п'ята одиниця інженерної техніки. Також на них припадає кожна шоста уражена система протиповітряної оборони та кожен сьомий безпілотний літальний апарат літакового типу", – зазначив Півненко.

Командувач Нацгвардії назвав важливим напрямом застосування засобів середньої дальності (middle strike), які дають змогу уражати військову інфраструктуру та сили противника за межами безпосередньої лінії бойового зіткнення.

"Починаючи з 2022 року, підрозділи Національної гвардії здійснили понад 10,6 тисячі успішних ударів по цілях на відстані понад 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Дев'ять із десяти таких застосувань припадають на 2026 рік. Порівняно з 2025 роком глибина зони можливого ураження противника на його території збільшилася втричі. Влітку 2026 року екіпажі НГУ вперше знищили два реактивні літаки", – розповів він.

Також Півненко повімив, що за допомогою безпілотних та роботизованих систем наразі доставлено майже 6,2 тисячі тонн вантажів: 70% перевезень забезпечили наземні роботизовані комплекси, ще 30% – безпілотні. У 2026 році обсяги такої логістики майже вчетверо перевищили показники попереднього року.

Також евакуйовано 499 військовослужбовців та встановлено 143 тисячі мінних і інженерних загороджень. Дві третини евакуаційних завдань виконано у 2026 році.

У 2025 році порівняно з 2024-м кількість знищених підрозділами Нацгвардії повітряних цілей зросла в 19 разів. У 2026 році, станом на дату відповідної доповіді, цей показник перевищив результати всього 2025 року ще у 12 разів. Загалом знищено 2,6 тисячі ударних безпілотників типу "Шахед", з них 95% у поточному році, а кількість екіпажів, залучених до таких завдань, утричі перевищує минулорічну.

Фото: НГУ