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Запущено новий формат евакуації громадян України з окупованих Росією територій – Лубінець

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Україна та Росія запустили новий формат евакуації цивільних окупованих територій, у четвер повернули 16 осіб, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Учора, 12 листопада, ми повернули 16 наших громадян, і це саме завдяки нашій комунікації з Лантратовою (омбудсмен РФ – ІФ-У)... Так, це новий формат нашої робити. Наразі ми щотижня повертаємо людей",  – сказав Лубінець на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану у п'ятницю.

За його словами, були евакуйовані  маломобільні люди або ті, хто потребує медичного супроводу. Лубінець також додав, що найбільше звернень щодо евакуації  із тимчасово окупованих Російською Федерацією Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#евакуація #окупація
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