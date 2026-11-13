Запущено новий формат евакуації громадян України з окупованих Росією територій – Лубінець

Україна та Росія запустили новий формат евакуації цивільних окупованих територій, у четвер повернули 16 осіб, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Учора, 12 листопада, ми повернули 16 наших громадян, і це саме завдяки нашій комунікації з Лантратовою (омбудсмен РФ – ІФ-У)... Так, це новий формат нашої робити. Наразі ми щотижня повертаємо людей", – сказав Лубінець на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану у п'ятницю.

За його словами, були евакуйовані маломобільні люди або ті, хто потребує медичного супроводу. Лубінець також додав, що найбільше звернень щодо евакуації із тимчасово окупованих Російською Федерацією Донецької, Запорізької та Херсонської областей.