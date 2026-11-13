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Кабмін надав місцю масової загибелі громадян під час Революції Гідності статус пам'ятки національного значення

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Кабінет міністрів змінив статус місця протестів та масової загибелі громадян під час Революції Гідності з пам'ятки історії місцевого значення на пам'ятку національного значення.

Згідно з постановою №1412 від 11 листопада, уряд змінив категорію пам'ятки історії місцевого значення "Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Інститутської у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року" на категорію пам'ятки національного значення за видом історії, зазначивши найменування пам'ятки – "Місце протестів та масової загибелі громадян під час Революції Гідності в районі алеї Героїв Небесної Сотні".

Місцезнаходження пам'ятки окреслено алеєю Героїв Небесної Сотні, 1, 2, 3, 4, 5, 6 та східною частиною Майдану Незалежності в Києві.

Датування пам'ятки культурної спадщини визначено листопад 2013 року – лютий 2014 року.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#статус #майдан #революція_гідності
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