Зеленський доручив посилити ППО та оновити роботу мобільних вогневих груп для захисту об'єктів аграрної промисловості

Захист визначених об'єктів аграрної промисловості від повітряних атак планують посилити шляхом забезпечення додатковими засобами ППО та оновлення роботи мобільних вогневих груп, відповідні доручення надав президент України Володимир Зеленський.

"Були також доручення командувачу Повітряних Сил, Прем'єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених об'єктів аграрної промисловості", – наголосив глава держави за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах у дописі у Facebook.

Зеленський також повідомив про підготовку нових оборонних пакетів для України.