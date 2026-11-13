Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський доручив посилити ППО та оновити роботу мобільних вогневих груп для захисту об'єктів аграрної промисловості

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський доручив посилити ППО та оновити роботу мобільних вогневих груп для захисту об'єктів аграрної промисловості
Фото: Генштаб ЗСУ

Захист визначених об'єктів аграрної промисловості від повітряних атак планують посилити шляхом забезпечення додатковими засобами ППО та оновлення роботи мобільних вогневих груп, відповідні доручення надав президент України Володимир Зеленський.

"Були також доручення командувачу Повітряних Сил, Прем'єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених об'єктів аграрної промисловості", – наголосив глава держави за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах у дописі у Facebook.

Зеленський також повідомив про підготовку нових оборонних пакетів для України.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#захист #обєкти #аграрні
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати
Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Фахівці Міністерства оборони України та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військовий пакет Starlink) у 161 км/год над всі…

Читати
Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати