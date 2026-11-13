Зеленський: У кількох містах було недостовірне інформування про відновлення, доручено підготувати нові механізми взаємодії з громадами

Президент України Володимир Зеленський заявив про випадки недостовірного інформування щодо перебігу відновлювальних робіт у кількох містах та доручив підготувати додаткові механізми взаємодії центральних органів влади з містами й громадами для прискорення відновлення після російських атак.

Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради щодо ситуації в регіонах у дописі у Facebook.

За словами Зеленського, під час наради заслухали детальні доповіді про наслідки російських ударів по Сумській області та відновлювальні роботи у Шостці й Конотопі. Також обговорили ситуацію на Київщині, зокрема у Білій Церкві, Броварах та інших містах.

"Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць у кількох містах. Визначили, як це виправити", – зазначив президент.

Він повідомив, що Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб прискорити відновлювальні роботи.

Окремо Зеленський обговорив із прем'єр-міністром відновлення будівель Інституту травматології та ортопедії в Києві, пошкоджених російським ударним безпілотником. Міністр енергетики також доповів про заходи із захисту трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми.

Як повідомлялося, у четвер Зеленський доручив урядовцям спільно з РНБО та Офісом президента перевірити звіти обласних адміністрацій щодо забезпечення регіонів теплопостачанням та енергетичним обладнанням після російських обстрілів.