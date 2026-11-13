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У Києві на початку 2027р мають запрацювати два мостові переходи, загалом планується збудувати 8 таких об'єктів – Мінінфраструктури

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У Києві на початку наступного року мають запрацювати дві мостові переходи, тоді як загалом у столиці планується збудувати вісім таких об'єктів, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Зараз розпочато будівництво двох об'єктів. На початку наступного року мають запрацювати два мостові переходи. Є брак коштів, але зараз питання вирішується, тому що це завдання пріоритетне", – наголосив він під час "Години запитань" до уряду в п'ятницю.

За словами міністра, реалізація відповідного будівництва дасть можливість забезпечити пропускну спроможність близько 15%.

Серед іншого, Калашник уточнив, що є попередні домовленості з міжнародними партнерами стосовно фінансування будівництва мостових переправ.

Міністр також нагадав про плани збудувати в Україні 21 мостову переправу.

Раніше голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров під час брифінгу повідомляв, що очікує на виділення від 1 до 2 млрд грн на сесії Київської міськради (Київрада) відповідно до домовленостей із Київською міською держадміністрацією, а також на виділення коштів із централізованого бюджету для будівництва альтернативних мостових переправ через Дніпро.

Він повідомив, що на той час фінансування безпосередньо на відповідні проєкти не було виділено, однак агентство сподівається на його забезпечення протягом наступних кількох тижнів. Зокрема, перший транш становитиме орієнтовно трохи більше 1 млрд грн на всі мостові переходи.

"Цього буде достатньо для того, щоб розпочати попередню оплату, оформлення всіх інших документів", – додав Федоров.

Зі свого боку, Київська міськрада мала 5 листопада розглянути питання про виділення 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ і під'їзних шляхів до них.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · Економіка
#київ #переходи #мости
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