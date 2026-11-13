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Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

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Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз'яснень щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил та усунення проблеми, яка, зокрема, ускладнює застосування перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

"На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "шахедів". Чітких пояснень досі немає", – повідомив Зеленський у дописі у Facebook за підсумками селекторної наради.

За його словами, міністр оборони України та головнокомандувач Збройних сил України доповіли про комунікацію з американською стороною щодо цього питання.

Як повідомлялося, джерела в Міністерстві оборони України повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що фахівці Міноборони та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військового пакета Starlink) до 161 км/год над усією тимчасово окупованою Росією територією України.

Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Військові адаптують систему ППО відповідно до ситуації, яка склалася.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#starshield #контакти #сша
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