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Лубінець: Застосувати реалізовану в Олешках модель гуманітарної місії для Костянтинівки складно

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Лубінець: Застосувати реалізовану в Олешках модель гуманітарної місії для Костянтинівки складно
Фото: Офіс Омбудсмана

Застосувати модель гуманітарної місії, реалізовану в Олешках (Херсонська область), для Костянтинівки на Донеччині вкрай складно, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Максимально важко. Скажу відверто чому. В ситуації між Олешками та Костянтинівкою є принципова різниця. Саме наявність природної перепони у вигляді річки на території Херсонської області, дало можливість провести гуманітарну місію. Щодо Костянтинівки, то там такої природної перепони немає. Там треба буде точно, окремо розмірковувати, якщо взагалі про це думати, як забезпечити реальний режим тиші", – сказав Лубінець на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, відповідаючи на запитання голови ТСК Олексія Гончаренка (позафракційний), чи можливо модель гуманітарної місії, проведеної в Олешках, перенести на Костянтинівку.

Він підкреслив, що проведення будь-якої гуманітарної місії має розпочинатися з комунікацією з Силами оборони, ЗСУ.

"Треба від них в першу чергу отримати аналіз потенційних загроз, які можуть виникнути для нашої сторони та наших громадян під час проведення гуманітарних місій", – сказав омбудсмен.

Лубінець зазначив, що достеменно невідома кількість цивільних громадян України, які перебувають у Костянтинівці, оскільки фізичний доступ співробітників Офісу омбудсмана туди неможливий.

Він також наголосив, що важко оцінювати гуманітарну ситуацію у цьому населеному пункті, оскільки "це зона активних бойових дій".

"Наскільки мені відомо, там знаходяться наші військовослужбовці, які контролюють Костянтинівку, якщо не повністю, то точно частину. Й наскільки мені відомо, на ту територію, яка знаходиться під контролем Збройних Сил України, доставляється гуманітарна допомога, і є можливість доставляти її безпосередньо до цивільних громадян, які там ще залишаються", – зауважив Лубінець.

За його словами, про нібито підготовку гуманітарної місії щодо Костянтинівки він уперше дізнався зі ЗМІ – після зустрічі Володимира Путіна зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#омбудсман #олешки #костянтинівка
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