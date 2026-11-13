Кабмін запровадив експеримент щодо складання за кордоном іспитів з основ Конституції, історії та мови для отримання громадянства

Кабінет міністрів запровадив дворічний експериментальний проект щодо організації та проведення за кордоном іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України.

Згідно з постановою №1419 від 11 листопада, уряд затвердив порядок реалізації відповідного експериментального проекту, установив, що координатором буде Міністерство освіти і науки, а учасниками: Міністерство закордонних справ, закордонні дипломатичні установи України, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, Національна комісія зі стандартів державної мови, а також ТОВ "Агенція національної єдності" та ДУ "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти".

У зв'язку з цим, МЗС доручено протягом місяця визначити закордонні дипломатичні установи України для організації та проведення іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України.

Мінсоцполітики доручено продовж місяця визначити за поданням Агенції національної єдності центри єдності для організації та проведення відповідних іспитів.

Зазначається, що дія цього експерименту поширюється на іноземців, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Відповідальною за проведення іспитів з мови є Нацкомісії зі стандартів державної мови, а іспитів зі знання Конституції і історії – Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

Як повідомлялося, в березні 2023 року Верховна Рада передбачила складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.

У травні 2024 року Кабмін затвердив порядок складання іспитів з основ Конституції України та історії України для отримання українського громадянства.