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До 25 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Запоріжжя, серед них шестеро дітей

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До 25 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Запоріжжя, серед них шестеро дітей
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 25 осіб, серед них шестеро дітей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

За його словами, рятувально-пошукові роботи на місці атаки завершено, усім постраждалим надають необхідну допомогу.

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 25 людей. Серед них – шестеро дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – йдеться в повідомленні очільника Запорізької обладміністрації у п'ятницю.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #постраждалі #атака
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