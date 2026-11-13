До 25 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Запоріжжя, серед них шестеро дітей

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 25 осіб, серед них шестеро дітей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

За його словами, рятувально-пошукові роботи на місці атаки завершено, усім постраждалим надають необхідну допомогу.

"Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 25 людей. Серед них – шестеро дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – йдеться в повідомленні очільника Запорізької обладміністрації у п'ятницю.