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Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

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Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела
Фото: SpaceX

Фахівці Міністерства оборони України та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військовий пакет Starlink) у 161 км/год над всією тимчасово окупованою росіянами територією України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Міністерстві оборони України.

За даними джерел, при цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовано.

Співрозмовник агентства зазначив, що Міністерство оборони проводить комунікації з представниками SpaceX для отримання пояснень та виправлення ситуації. Також відомство звертається до Міністерства війни США за додатковими роз'ясненнями.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#обмеження #фронт #старлінк #starshield
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