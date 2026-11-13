Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Фахівці Міністерства оборони України та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військовий пакет Starlink) у 161 км/год над всією тимчасово окупованою росіянами територією України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Міністерстві оборони України.

За даними джерел, при цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовано.

Співрозмовник агентства зазначив, що Міністерство оборони проводить комунікації з представниками SpaceX для отримання пояснень та виправлення ситуації. Також відомство звертається до Міністерства війни США за додатковими роз'ясненнями.