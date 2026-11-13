ВМС ЗСУ ракетами "Нептун" уразили виробництво, склад і сервісний центр БпЛА в Ростові-на-Дону

У ніч на п'ятницю, 13 листопада, Військово-морські сили Збройних сил України завдали удару ракетами "Нептун" по трьох об'єктах у Ростові-на-Дону, задіяних у виробництві, зберіганні та ремонті безпілотників для російської армії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Під удари потрапили виробництво ударних БЛА тактичного рівня – ТОВ "Іонос" – і місце зберігання безпілотників цього ж підприємства. Ще однією ціллю став сервісний центр БЛА ТОВ "Аеро-Хіт"", – інформують у відомстві.

За інформацією Генштабу, ТОВ "Аеро-Хіт" є російським виробником ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробничі потужності компанії розташовані в Хабаровську, а сервісний центр, уражений українськими військовими, – у Ростові-на-Дону. Там здійснюють ремонт та обслуговування безпілотників для потреб російської армії.

У Генштабі зазначили, що ураження виробництва, складу та сервісного центру має порушити весь цикл забезпечення російських військ безпілотниками.

"Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт. Менше російських дронів – менше атак на наших воїнів і цивільних людей", – наголосили у відомстві.