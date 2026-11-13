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Клименко обговорив з радником прем'єра Канади запуск спільного виробництва українських БПЛА та підтримку Freyja

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Ігор Клименко повідомив про обговорення з радником прем'єр-міністра Канади з питань національної безпеки та розвідки Девідом Моррісоном безпекових викликів та подальшої підтримки України, а також проєкту спільного виробництва дронів і розвитку співпраці.

"Один із ключових напрямів розмови – проєкт Airlogix-Sentinel, який передбачає запуск виробництва українських БПЛА у Канаді. Важливо, що вироблені дрони будуть передані Силам оборони України", – написав Клименко в Телеграм у п'ятницю за підсумками розмови.

Він наголосив, що Україна зацікавлена розширювати технологічну співпрацю та запускати нові виробництва. "Наш досвід і технології, поєднані з промисловими і фінансовими можливостями партнерів, відкривають значні перспективи для зміцнення нашої обороноздатності", – зазначив секретар РНБО.

Клименко обговорив з Моррісоном долучення Канади до антибалістичного проєкту Freyja. "Наша мета – максимально швидко створити працездатний прототип антибалістичної системи вже у другому кварталі 2027 року. Канадська сторона підтвердила готовність підтримувати цю ініціативу", – розповів він.

Як повідомлялося, в травні поточного року Україна та Канада запустили спільний проєкт із виробництва українських розвідувальних безпілотних систем на території Канади, продукція якого буде постачатися для потреб Сил оборони України. У межах ініціативи створюється спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development. Проєкт реалізовано за підтримки урядів України та Канади.

Спільне виробництво також створює додаткові можливості для Канади, зокрема через розширення виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до рішень сучасної війни.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дрони #ппо #канада
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