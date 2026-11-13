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СБУ затримала на Одещині екскерівника освітнього закладу Євпаторії, який залучав дітей до військової підготовки окупантів

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СБУ затримала на Одещині екскерівника освітнього закладу Євпаторії, який залучав дітей до військової підготовки окупантів

Колишнього керівника позашкільного закладу Євпаторії, який під час окупації Криму залучав дітей до військової підготовки під керівництвом російських військових і поширював серед них кремлівську пропаганду, затримали на Одещині, повідомила Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, фігуранта вдалося виманити з тимчасово окупованого Криму в межах багатоходової спецоперації військової контррозвідки. Його затримали на підконтрольній Україні території завдяки свідченням колишньої колеги, яку окупанти примусово утримували на півострові. Співробітники СБУ вивезли жінку з Криму, після чого вона надала покази щодо діяльності підозрюваного.

"Як з'ясувало розслідування, до окупації Євпаторії фігурант очолював місцевий позашкільний заклад, але у 2014 році підтримав збройну агресію рф. За це рашисти "перепризначили" його керівником уже захопленої дитячо-юнацької установи для ідеологічної обробки підростаючого покоління. Встановлено, що колаборант під виглядом спортивних секцій та культурно-мистецьких подій залучав вихованців закладу віком від 5 до 18 років до примусових заходів мілітарно-пропагандистського характеру", – наголошують СБУ в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у приміщенні установи військовослужбовці збройних угруповань РФ проводили для дітей заняття з вогневої та тактичної підготовки.

Окрім мілітарної підготовки дітей, фігурант поширював пропагандистські гасла на підтримку Кремля, героїзував російських військових і формував негативне ставлення до України. Також він був причетний до депортації дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей до РФ через Крим. Наразі СБУ перевіряє, чи не направили його окупанти на Одещину для збору розвідувальної інформації про місця дислокації Сил оборони України.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Він перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одеська #колаборант #діти #євпаторія
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