Політики, митці та бізнесмени вшановують пам'ять ініціатора відродження КМА Брюховецького

Люди, ідеї та цінності, які надалі працюватимуть на майбутнє Української держави, стануть спадщиною Героя України, літературознавця, співзасновника Народного руху України та ініціатора відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, який помер у четвер у віці 79 років, зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україна втратила видатного інтелектуала, освітянина та громадського діяча, який присвятив життя розбудові незалежної держави. Він вірив, що майбутнє України починається з освіти, свободи думки та відповідальності за власну країну. Його спадщина – це люди, ідеї та цінності, які продовжують жити й працювати на майбутнє нашої держави", – написав Стефанчук у Facebook.

Він висловив співчуття родині, близьким і всій спільноті Києво-Могилянської академії.

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначив, що Брюховецький за своїм внеском в історію української освіти стоїть поруч із самим Петром Могилою.

"Один заклав фундамент Академії. Інший через століття відродив і повернув її Україні, створивши осередок формування нової української еліти… Замість чергового університету за радянським зразком постала Могилянка, яку ми знаємо сьогодні. Зі свободою думки, унікальною спільнотою, сильним самоврядуванням, гострим почуттям справедливості, високим рівнем свідомості та західними освітніми практиками. Згодом її студенти й викладачі були на обох Майданах, а нині серед могилянців – науковці, дипломати, державні діячі, військові", – констатував політик.

За його словами, Брюховецький був людиною "з гострим, проникливим розумом і прекрасним почуттям гумору, він умів говорити про найсерйозніші речі просто й дотепно, і дуже багато чого встиг створити". "Він залишив після себе університет, випускники якого ще багато поколінь шукатимуть власні відповіді на це та інші запитання", – додав Порошенко.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка назвав Брюховецького "людиною з великої літери", яка "залишила після себе ціле середовище вільних, мислячих і відповідальних людей", і назвав його смерть великою втратою для України.

Літетарурознавець, ексуповноважений із захисту державної мови (2020-25) Тарас Кремінь назвав Брюховецького державним діячем світового рівня, і наголосив, що його погляди ґрунтувалися на пріоритетах "вірного служіння державі, формування нової еліти, внутрішньої свободи та відповідальності кожного громадянина". "Брюховецький став тим, за моделлю управління вищої освіти якого почали працювати і в МОН, і в інших університетах країни… Для мене він став прикладом того вченого, який доклав значних зусиль до прикладного піднесення науки до світового рівня", – написав він у Facebook.

Співзасновник фінтех-холдингу xPaid, криптонеобанку Paytion та засновник Fintech Capital Олексій Рудь, який навчався у Києво-Могилянській академії, назвав Брюховецького "людиною з великої літери". "Я із захопленням слухав пана В'ячеслава у 2012 році, коли став студентом Могилянки. І саме тоді почалося моє становлення як особистості… Обов'язково почитайте його історію. І підтримуйте Могилянку – університет із понад 400-річною історією, який виховав не одне покоління українців", – написав він.

Український поет і публіцист Андрій Бондар назвав смерть Брюховецького кінцем епохи, але зазначив, що суть його полягала "у створенні чогось такого, що житиме в різних епохах". "(Він – ІФ-У) явив світу приклад того, як відродити традицію і побудувати інституцію практично на голому ентузіазмі. Неймовірної харизми і доброти людина. Він був талановитим ученим… Пам'ятаю кожну зустріч із ним. Це людина, яка вміла слухати і розуміти", – написав Бондар.

Як повідомлялося, Брюховецький помер 12 листопада у віці 79 років. У 1991 році він узявся за втілення ідеї відродження Києво-Могилянської академії, яка згодом стала одним із найуспішніших освітніх проєктів і символів незалежної України, одним із провідних українських університетів, поєднавши історичні традиції із сучасними освітніми підходами. У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" назвали смерть Брюховецького непоправною втратою для могилянської спільноти й усієї України, водночас наголосивши, що справа його життя продовжується у відродженому університеті, людях, яких він об'єднав, та цінностях, які відстоював.