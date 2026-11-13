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ВАКС затвердив угоду із учасником схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці", той зобов'язався дати покази і в інших справах

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ВАКС затвердив угоду із учасником схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці", той зобов'язався дати покази і в інших справах

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості із бізнесменом – учасником схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці": обвинувачений отримав умовний термін покарання, зобов'язався відшкодувати 279,5 млн грн і викрити інших осіб, зокрема співробітника СБУ, в іншому кримінальному провадженні.

"12 листопада 2026 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором САП та бізнесменом, який брав участь у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в п'ятницю.

В САП наголошують: "Обвинувачений повністю визнав вину й зобов'язався співпрацювати зі стороною обвинувачення – викрити інших осіб, зокрема співробітника СБУ, в іншому кримінальному провадженні".

Згідно з повідомленням, фінансова сторона угоди передбачає спрямування до держбюджету 239,5 млн грн.

"168,5 млн грн спеціальної конфіскації, застосованої до легалізованих коштів і суми, що відповідає вартості майна, одержаного злочинним шляхом. 51 млн грн штрафу. 20 млн грн відшкодування збитків, які засуджений зобов'язався сплатити. Ще 40 млн грн засуджений має перерахувати фонду "Повернись живим" як благодійну допомогу для збиття розвідувальних та ударних дронів. За меморандумом благодійний фонд використає ці кошти винятково за цільовим призначенням, без адміністративних витрат", – уточнюють в антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, бізнесмена визнано винуватим за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 209 КК України і призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Разом з тим, ВАКС звільнив засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, іспитовий строк становить 1 рік 6 місяців.

Також суд поклав на нього відповідні обов'язки: на 3 роки позбавив його права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах чи організаціях.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#вакс #уз #угода #сап
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