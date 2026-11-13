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Кількість поранених унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 13, серед них п'ятеро дітей – ДСНС

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Кількість поранених унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 13, серед них п'ятеро дітей – ДСНС
Фото: ДСНС

Поранень унаслідок російського удару по Запоріжжю зазнали вже 13 людей, зокрема п'ятеро дітей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок російського удару 13 людей поранені, з них 5 дітей. На місці удару рятувальники деблокували 14 людей, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Кількість постраждалих уточнюється", – інформує відомство у п'ятницю.

Унаслідок удару пошкоджень зазнали дві п'ятиповерхівки, зокрема їхні квартири та фасади. В одній із будівель виникли пожежі у квартирах, також загорівся легковий автомобіль. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 23 людям, серед яких двоє дітей.

Як повідомлялося, раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін інформував про щонайменше чотирьох постраждалих, серед яких було двоє дітей, унаслідок російського удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #постраждалі #діти
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