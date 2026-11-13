Слідство проти суддів Верховного суду щодо хабаря за ухвалення рішення в інтересах Жеваго завершене

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі за підозрою трьох чинних суддів Верховного Суду, а також судді Верховного Суду у відставці в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, повідомляється на сайті НАБУ в п'ятницю без уточнення імені власника групи.

"Колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи "Фінанси і кредит". Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. У зв'язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої палати Верховного суду. Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня-квітня 2023 року через посередника передав $2,7 млн адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного суду для ухвалення потрібного рішення", – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, у травні 2026 року особам повідомили про підозру, а у травні-червні до суду направили обвинувальні акти стосовно Жеваго та його поплічника.

Як повідомлялося, справа банку "Фінанси та Кредит" включає кілька великих кримінальних проваджень, головним фігурантом яких є Жеваго. Слідство стосовно розтрати $113 млн та спроби підкупу суддів Верховного Суду на суму $2,7 млн зараз перебуває на стадії судового розгляду. За даними НАБУ, власник групи "Фінанси і кредит" намагався дати $2,7 млн хабаря керівництву Верховного Суду для того, щоб залишити за собою контроль над акціями Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). У цій справі обвинувальний акт було скеровано до суду, а колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв уже отримав реальний вирок після угоди зі слідством.

Як зазначається у повідомленні САП, антикорупційні органи встановили наявність контактів Жеваго з одним з адвокатів адвокатського об'єднання, який мав безпосередньо передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності, а вона – надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році обвинувачений придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

У березні-квітні 2023 року бізнесмен, прагнучи зберегти контроль над акціями, через посередника передав $2,7 млн адвокату – члену так званого бек-офісу Верховного Суду. Ці кошти призначалися ексголові та суддям Верховного Суду за ухвалення рішення на користь підприємця. 15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час одержання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол. США.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику – у вересні 2025 року.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит". Того ж місяця слідство щодо бізнесмена та пособника завершили. У травні 2026 року до суду скерували обвинувальний акт стосовно посередника бізнесмена.

Тоді ж НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі. Йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці.

8 червня 2026 року в межах угоди про визнання винуватості ексголову Верховного Суду засуджено до п'яти років реального позбавлення волі з конфіскацією майна та коштів.