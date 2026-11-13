СБУ з початку року нейтралізувала понад 100 злочинних угруповань і повідомила про підозру майже 4 тис. осіб

Служба безпеки України з початку 2026 року припинила діяльність 109 злочинних організацій та груп, а за результатами проведених заходів повідомила про підозру 3,92 тис. осіб, зокрема понад 650 фігурантам у справах про злочини проти основ національної безпеки, повідомляє пресслужба СБУ у Facebook у п'ятницю.

"Насамперед йдеться про організовані угруповання, що створювали системні загрози управлінню державою, зокрема спеціалізувалися на різноманітних схемах вимагання грошей та одержання інших незаконних "прибутків" в умовах війни", – зазначається в повідомленні.

Крім того, затримано понад 180 організаторів оборудок з одержання неправомірної вигоди, більшість із яких – чиновники та правоохоронці.

За даними СБУ, серед викритих злочинних схем – корупційна оборудка за участю чотирьох високопосадовців Національної поліції, зокрема керівництва ГУ Нацполіції в Івано-Франківській, Житомирській та Тернопільській областях. У столичному регіоні викрито керівника Броварської окружної прокуратури та його підлеглого, які вимагали понад 2 млн грн. Також підозру отримав заступник голови правління державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" у межах викритої корупційної схеми.

Окремо СБУ припинила діяльність організованої злочинної групи з 28 осіб, учасники якої незаконно виготовляли та готували до збуту фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах. Наразі за всіма викритими фактами тривають досудові розслідування для притягнення причетних до відповідальності.