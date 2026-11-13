Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Суд оштрафував на понад 2 млн грн трьох організаторів підпільного покер-клубу в центрі Харкова

1 хв читати
Додати як джерело

Суд визнав винними двох чоловіків та жінку нелегального грального закладу в центрі Харкова та призначив кожному штраф у розмірі 680 тис. грн (загалом понад 2,04 млн грн) із забороною займатися діяльністю у сфері організації азартних ігор строком на три роки.

Як повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) на сайті в пятницю, досудове розслідування проводили детективи теруправління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, двоє чоловіків та жінка облаштували в центрі Харкова приміщення для гри в покер на гроші, стягуючи з учасників комісію за гру та продаючи фішки для ставок. Заклад функціонував у закритому режимі лише для постійних клієнтів, а вхід до нього контролювався за допомогою системи відеоспостереження. Для отримання прибутку адміністрація закладу також стягувала з гравців комісію.

"Казино працювало у закритому режимі. Вхід контролювали за допомогою системи відеоспостереження. Потрапити до приміщення могли лише постійні клієнти", - додали у БЕБ.

Під час шести санкціонованих обшуків детективи вилучили вісім покерних столів, гральні фішки, готівку, мобільні телефони та чорнові записи. Дії фігурантів було кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою).

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#беб #казино #покер
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати