Суд оштрафував на понад 2 млн грн трьох організаторів підпільного покер-клубу в центрі Харкова

Суд визнав винними двох чоловіків та жінку нелегального грального закладу в центрі Харкова та призначив кожному штраф у розмірі 680 тис. грн (загалом понад 2,04 млн грн) із забороною займатися діяльністю у сфері організації азартних ігор строком на три роки.

Як повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) на сайті в пятницю, досудове розслідування проводили детективи теруправління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, двоє чоловіків та жінка облаштували в центрі Харкова приміщення для гри в покер на гроші, стягуючи з учасників комісію за гру та продаючи фішки для ставок. Заклад функціонував у закритому режимі лише для постійних клієнтів, а вхід до нього контролювався за допомогою системи відеоспостереження. Для отримання прибутку адміністрація закладу також стягувала з гравців комісію.

"Казино працювало у закритому режимі. Вхід контролювали за допомогою системи відеоспостереження. Потрапити до приміщення могли лише постійні клієнти", - додали у БЕБ.

Під час шести санкціонованих обшуків детективи вилучили вісім покерних столів, гральні фішки, готівку, мобільні телефони та чорнові записи. Дії фігурантів було кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою).