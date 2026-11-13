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Кандидати на посаду голови Нацполіції узгоджуються з прем'єром – глава МВС

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Кандидати на посаду голови Нацполіції узгоджуються з прем'єром – глава МВС
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Кандидати на посаду голови Національної поліції України узгоджуються з прем'єром і найближчим часом будуть відповідні подання.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у п'ятницю, виступаючи у Верховній Раді.

"Стосовно виконувачів обов'язків. Що стосується майбутнього керівника Національної поліції – є ряд кандидатів, узгоджуються з прем'єр-міністром. Найближчим часом будуть подані кандидатури", – сказав він.

Щодо перспектив призначення керівника прикордонної служби Вигівський зазначив: "Дійсно, був змінений в.о. На сьогоднішній день я дивлюся, як він виконує свій функціонал, будуть прийняті рішення".

Наразі виконувачем обов'язків Голови Державної прикордонної служби України є Вадим Ченчик.

4 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнеку з посади голови ДПСУ указом №9/2026. Того ж дня тимчасове виконання обов'язків керівника служби було покладено на першого заступника Валерія Вавринюка.

31 серпня 2026 року президент підписав два укази: №836/2026 – увільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обов'язків голови ДПСУ; №837/2026 – поклав ці обов'язки на заступника голови ДПСУ Вадима Ченчика.

Голова Національної поліції України призначається Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра України на основі пропозицій глави МВС. Голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) призначає на посаду президент України за поданням прем'єр-міністра України і пропозицією МВС.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#подання #кандидатури #вигівський
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