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Петиція до Кабміну щодо соцгарантій осіб з інвалідністю при наданні відстрочки від мобілізації набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну щодо соцгарантій осіб з інвалідністю при наданні відстрочки від мобілізації набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом не допустити звуження прав і соціальних гарантій осіб з інвалідністю та їхніх родин при наданні відстрочки від мобілізації, яка була подана 12 жовтня, станом на 13 листопада набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, повідомляється на платформі на сайті уряду.

"Захист України є безумовним обов'язком громадян, однак він не має досягатися шляхом обмеження прав найменш захищених верств населення. Наразі пропонуються законодавчі зміни, які суттєво ускладнюють умови отримання відстрочки для батьків дітей з інвалідністю, подружжя, дітей осіб з інвалідністю I-III груп та опікунів недієздатних осіб, для членів сім'ї другого та третього ступенів споріднення, вимагаючи додаткового формального оформлення постійного догляду чи відсутності інших родичів", – йдеться в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що спроби обґрунтувати такі обмеження "уніфікацією законодавства" або "боротьбою з ухиленням" є неприпустимими.

Вона наголошує, що будь-яке звуження існуючих соціальних прав суперечить статті 22 Конституції України (Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод).

У зв'язку з цим авторка петиції вимагає не допустити ухвалення змін, що звужують підстави для відстрочки, зберегти чинний механізм захисту родин осіб з інвалідністю

Як повідомлялося, на початку листопада петиція до Кабміну із закликом підтримати законопроєкт №15057 про усунення обмежень у реалізації права військовослужбовців на звільнення зі служби у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#мобілізація #інвалідність #петиція
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