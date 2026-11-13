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Близько 10 тис. пасажирів скористалися автопересадками на прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини за програмою "УЗ довезе" – Мінінфраструктури

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Близько 10 тис. пасажирів скористалися автопересадками на прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини за програмою "УЗ довезе" – Мінінфраструктури

Загальна кількість осіб, які скористалися від початку запуску у жовтні цього року проєкту "УЗ довезе" з пересадкою між залізничним та автобусним транспортом для прифронтових ділянок Сумської та Харківської областей становить близько 10 тис. осіб, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Хочу сказати, що програма компенсації довозу через автобуси є максимально актуальною. Вона була започаткована 1 жовтня. Загалом нею скористалися близько 10 тисяч людей", - додав Калашник під час години запитань до уряду в п’ятницю.

Він нагадав, що в межах відповідної програми діють два маршрути, зокрема Конотоп- Суми, а також Харків-Лозова.

Окремо міністр повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень 630 локомотивів,тоді як в цьому році ця кількість становить близько 400 одиниць.

За його словами, динаміка ударів по завізниці нарощується, зокрема вже у цьому місяці ворогом було завдано близько 15 ударів по рухомому складу АТ "Укрзалізниці".

Як повідомлялось під час минулої години запитань до уряду, в межах ініціативи"УЗ довезе" міністерство домовилося з французькими партнерами про доставку 30 великих автобусів, які забезпечують відповідну логістику.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#уз #пасажири #програма #транспорт
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