У Запоріжжі внаслідок удару по п'ятиповерхівці постраждали щонайменше четверо людей, серед них двоє дітей

Щонайменше четверо людей, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок російського удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Унаслідок атаки пошкоджено квартири на трьох поверхах будинку. На другому та третьому поверхах виникли пожежі, також загорілися автомобілі у дворі.

"росіяни вдарили по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжі…Щонайменше 4 постраждалих, серед них 2 дітей", – ідеться в повідомленні очільника обладміністрації у п'ятницю.