СБУ, ДБР та ОГП провели обшуки у Франції у справі про легалізацію коштів від закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ

Українські правоохоронці спільно з компетентними органами Франції провели серію обшуків у Ніцці в межах розслідування щодо легалізації коштів, одержаних під час закупівлі у 2022 році неякісних бронежилетів для Сил оборони України.

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України в п'ятницю, слідчі дії проведено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Операцію здійснили СБУ та Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора спільно з французькими правоохоронцями.

"За матеріалами слідства, учасники схеми за бюджетні кошти у розмірі майже двох мільярдів гривень, що надійшли як 100% передоплата, придбали 67 тисяч бронежилетів для СОУ. Але незалежна балістична експертиза виявила, що вони не відповідали заявленому класу захисту. Наразі правоохоронці перевіряють обставини подальшого використання коштів, зокрема для придбання фігурантами елітної нерухомості (житлові та комерційні приміщення) у Франції, яка оформлювалась на членів родини", – інформують в повідомленні відомства у п'ятницю.

Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони та інші електронні пристрої, які передано на експертизу. Крім того, на об'єкти нерухомості та банківські рахунки фігурантів на території Франції накладено арешт.

Досудове розслідування щодо легалізації коштів триває, правоохоронці продовжують збирати й досліджувати докази та проводити необхідні слідчі дії. Водночас провадження щодо безпосередньої закупівлі бронежилетів уже перебуває на розгляді в суді. Українська сторона подякувала компетентним органам Франції за ефективну співпрацю та сприяння у проведенні слідчих дій.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про викриття колишнього держсекретаря Мінекономіки, чиновників держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій у заволодінні держкоштами в розмірі 250 млн грн. "Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями. Керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними", – повідомили у відомстві.

Директор держпідприємства залучив головного бухгалтера, який склав бухгалтерські та фінансові документи для угоди, а також в.о. держсекретаря профільного міністерства, яка мала узгодити угоду та створити умови для приховування злочину, як спільників. Для присвоєння коштів було залучено благодійну організацію, директор якої подав свідомо неправдиві відомості та документи про нібито необхідність закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані гроші було переведено в готівку через низку фіктивних фірм і присвоєно учасниками угоди.

"Після вчинення злочину директор "Укрпатенту" виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. державного секретаря міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії. Втім, невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР… На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків", – ішлося у повідомленні.

3 липня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП і обрав Кудіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно. Після цього НАБУ спрямувало відповідні матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу.

У травні 2024 року САП та НАБУ скерували до суду основний обвинувальний акт щодо Савчук та Чорного.

10 листопада Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив вирок, яким визнав винуватими колишньог1о генерального директора державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) Андрія Кудина, колишню директорку юридичного департаменту Міністерства економіки України Олесю Савчук, яка виконувала обов'язки державного секретаря цього міністерства, та колишнього голову правління благодійної організації "Подих милосердя" Андрія Чорного у вчиненні кримінальних правопорушень у справі №991/4293/24, які стосувалися волонтерської діяльності та закупівлі бронежилетів.

13 листопада 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишньою головною бухгалтеркою "Укрпатенту" Оленою Силкою та засудив її до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні на розпорядчі посади 3 роки та з конфіскацією майна за пособництво в розтраті коштів за окремою справою №991/10421/25. Вона повністю визнала свою провину, описала створення злочинної змови у травні-червні 2022 року та сприяла викриттю решти зловмисників.