Співробітники Нацполіції – фігуранти "Карфагену" будуть звільнені найближчим часом – глава МВС

Проводиться службове розслідування щодо двох співробітників Національної поліції – підозрюваних у справі "Карфаген", вони одразу були відсторонені від посад і найближчим часом будуть звільнені, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Вигівський сказав у п'ятницю, виступаючи у Верховній Раді.

"Стосовно операції "Карфаген". До кримінальної відповідальності притягується два співробітника Національної поліції – заступник керівника департаменту стратегічних розслідувань і співробітник главку Київської області", – розказав він.

Вигівський повідомив, що одразу, коли стало про це відомо, ще до оприлюднення матеріалів НАБУ, обидва співробітники були відсторонені від виконання обов'язків. "Зараз проводиться службове розслідування. Найближчим часом вони будуть звільнені", – заявив міністр.

Як повідомлялось, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесені), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.