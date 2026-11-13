Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Міноборони погоджує постанову про доставлення іноземців в Україну для служби в Силах оборони – замміністра

1 хв читати
Додати як джерело
Міноборони погоджує постанову про доставлення іноземців в Україну для служби в Силах оборони – замміністра

Нова постанова уряду щодо логістичних питань (доставлення) іноземців для служби в Силах оборони України наразі проходить процедуру внутрішнього погодження в Міноборони, заявила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

"Стосовно постанови щодо логістики, допомоги в перевезенні чи транспортуванні, доставленні іноземців в Україну – така постанова нова вже підготовлена... Вона проходить процедуру внутрішнього погодження всередині Міністерства оборони", – сказала вона у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#зсу #постанова #іноземці
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати