Міноборони погоджує постанову про доставлення іноземців в Україну для служби в Силах оборони – замміністра

Нова постанова уряду щодо логістичних питань (доставлення) іноземців для служби в Силах оборони України наразі проходить процедуру внутрішнього погодження в Міноборони, заявила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

"Стосовно постанови щодо логістики, допомоги в перевезенні чи транспортуванні, доставленні іноземців в Україну – така постанова нова вже підготовлена... Вона проходить процедуру внутрішнього погодження всередині Міністерства оборони", – сказала вона у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".