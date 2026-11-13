Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький

Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч, один із засновників Народного Руху України та ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький помер 12 листопада у віці 79 років.

"12 листопада перестало битися серце Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії, її першого та почесного президента В'ячеслава Степановича Брюховецького (1947-2026)", – повідомили в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" у Facebook.

В університеті зазначили, що у 1991 році Брюховецький узявся за втілення ідеї відродження Києво-Могилянської академії, яка згодом стала одним із найуспішніших освітніх проєктів і символів незалежної України.

Під керівництвом Брюховецького Києво-Могилянська академія стала одним із провідних українських університетів, поєднавши історичні традиції із сучасними освітніми підходами. Тут запровадили магістерські та докторські програми, розвивали студентське самоврядування, академічну свободу й культуру критичного мислення. Академія також відігравала активну роль у Помаранчевій революції та Революції Гідності й відстоювала принципи університетської автономії.

"(…)чи не найважливішим здобутком В'ячеслава Брюховецького стали люди – покоління могилянців, які беруть відповідальність за свою країну", – наголосили в університеті.

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" назвали смерть Брюховецького непоправною втратою для могилянської спільноти й усієї України, водночас наголосивши, що справа його життя продовжується у відродженому університеті, людях, яких він об'єднав, та цінностях, які відстоював.