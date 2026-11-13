Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький

1 хв читати
Додати як джерело
Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький

Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч, один із засновників Народного Руху України та ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький помер 12 листопада у віці 79 років.

"12 листопада перестало битися серце Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії, її першого та почесного президента В'ячеслава Степановича Брюховецького (1947-2026)", – повідомили в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" у Facebook.

В університеті зазначили, що у 1991 році Брюховецький узявся за втілення ідеї відродження Києво-Могилянської академії, яка згодом стала одним із найуспішніших освітніх проєктів і символів незалежної України.

Під керівництвом Брюховецького Києво-Могилянська академія стала одним із провідних українських університетів, поєднавши історичні традиції із сучасними освітніми підходами. Тут запровадили магістерські та докторські програми, розвивали студентське самоврядування, академічну свободу й культуру критичного мислення. Академія також відігравала активну роль у Помаранчевій революції та Революції Гідності й відстоювала принципи університетської автономії.

"(…)чи не найважливішим здобутком В'ячеслава Брюховецького стали люди – покоління могилянців, які беруть відповідальність за свою країну", – наголосили в університеті.

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" назвали смерть Брюховецького непоправною втратою для могилянської спільноти й усієї України, водночас наголосивши, що справа його життя продовжується у відродженому університеті, людях, яких він об'єднав, та цінностях, які відстоював.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#брюховецький #києво_могилянська_академія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати