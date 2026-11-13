Міноборони: Законопроєкт про терміни служби уже підготовлений в декількох версіях, зараз йде робота всередині уряду

Міністерство оборони України вже підготувало законопроєкт про терміни служби для військовослужбовців в декількох версіях, зараз ведеться робота щодо нього всередині уряду, заявив заступниця міністра оборони України Любов Галан.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" про це вона сказала у Верховній Раді в п'ятницю під час години запитань до уряду.

"Такий законопроєкт, в декількох версіях навіть, уже підготовлений Міноборони. І зараз ведеться робота всередині уряду і також з військово-політичним керівництвом, на яке очевидно буде впливати цей законопроєкт, з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена. Вона триває, я б сказала, дуже активно", – сказала Галан.