Глава МВС: "Фантоми" з'являться на дорогах великих міст України

Спеціальні патрульні автомобілі "Фантом", які працюють в Києві та області, з'являться на дорогах інших великих міст України, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Вигівський сказав у п'ятницю, виступаючи у Верховній Раді.

"Одне з питань – безпека на дорогах. І ми збільшуємо присутність поліції, кількість камер автофіксації, запустили "Фантоми", які трохи більше ніж за 2 місяці зафіксували 112 тисяч порушень швидкості", – розказав глава МВС

Він наголосив: "Працюємо над збільшенням кількості таких автомобілів. І, до речі, хочу сказати, що ми плануємо "Фантоми" перемістити в інші регіони. Вони зараз працювали по Києву і Київській області, – поїдуть в інші великі міста нашої країни".

6 вересня міністр повідомив, що за перші шість днів роботи три спеціальні патрульні автомобілі "Фантом", які почали працювати в Києві та Київській області, в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, зокрема перевищення швидкості на 50 і більше км/год.

За словами Вигівського, повернення на дороги України "Фантомів" – це був необхідний крок задля посилення превентивної роботи та зменшення кількості порушень швидкісного режиму – основної причини трагічних ДТП із потерпілими та загиблими.