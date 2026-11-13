Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Глава МВС: "Фантоми" з'являться на дорогах великих міст України

1 хв читати
Додати як джерело
Глава МВС: "Фантоми" з'являться на дорогах великих міст України
Фото: Нацполіція

Спеціальні патрульні автомобілі "Фантом", які працюють в Києві та області, з'являться на дорогах інших великих міст України, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Вигівський сказав у п'ятницю, виступаючи у Верховній Раді.

"Одне з питань – безпека на дорогах. І ми збільшуємо присутність поліції, кількість камер автофіксації, запустили "Фантоми", які трохи більше ніж за 2 місяці зафіксували 112 тисяч порушень швидкості", – розказав глава МВС

Він наголосив: "Працюємо над збільшенням кількості таких автомобілів. І, до речі, хочу сказати, що ми плануємо "Фантоми" перемістити в інші регіони. Вони зараз працювали по Києву і Київській області, – поїдуть в інші великі міста нашої країни".

6 вересня міністр повідомив, що за перші шість днів роботи три спеціальні патрульні автомобілі "Фантом", які почали працювати в Києві та Київській області, в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, зокрема перевищення швидкості на 50 і більше км/год.

За словами Вигівського, повернення на дороги України "Фантомів" – це був необхідний крок задля посилення превентивної роботи та зменшення кількості порушень швидкісного режиму – основної причини трагічних ДТП із потерпілими та загиблими.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#міста #вигівський #фантоми
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати