Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький про ворожі обстріли: цієї ночі головна ціль – високовольтні підстанції

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький про ворожі обстріли: цієї ночі головна ціль – високовольтні підстанції
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що цієї ночі головною ціллю російських обстрілів були високовольтні підстанції, є пошкодження та руйнування в дев'ятьох областях.

"Цієї ночі Росія знову била по енергетиці. Головна ціль – високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також, за його словами, у Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики, на Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал, у Рівному пошкоджено гуртожиток, у багатьох регіонах – житлові будинки.

"В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі – 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким. Щонайменше 22 людини поранені. Дякую рятувальникам, енергетикам, поліцейським і медикам, які з ночі працюють на місцях", – написав прем'єр.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ціль #обстріли #енергетика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати