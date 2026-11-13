Корецький про ворожі обстріли: цієї ночі головна ціль – високовольтні підстанції

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що цієї ночі головною ціллю російських обстрілів були високовольтні підстанції, є пошкодження та руйнування в дев'ятьох областях.

"Цієї ночі Росія знову била по енергетиці. Головна ціль – високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також, за його словами, у Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики, на Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал, у Рівному пошкоджено гуртожиток, у багатьох регіонах – житлові будинки.

"В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі – 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким. Щонайменше 22 людини поранені. Дякую рятувальникам, енергетикам, поліцейським і медикам, які з ночі працюють на місцях", – написав прем'єр.