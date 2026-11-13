Корецький: необхідно посилити відповідальність за переховування від військової служби та СЗЧ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наполягає на необхідності посилення відповідальність за переховування від військової служби і за самовільне залишення частини (СЗЧ).

"Процес бронювання удосконалено, постанова випущена. Працюють далі в співголовуванні Міноборони і Мінекономіки. Вважаємо, що цей процес запущений і він, як мінімум, унеможливить в майбутньому зловживання, які були непоодинокі в цьому процесі", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Також прем'єр зазначив, що необхідно посилити відповідальність за переховування від військової служби і за самовільне залишення частини (СЗЧ), і законопроєкт на цю тему уже фіналізується Міністерством оборони.

"Третя річ – це нові правила чи умовний соціальний договір або нова методика мобілізації. Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, мають мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни", – зазначив Корецький.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що до 1 грудня уряд дати новий суспільний договір щодо мобілізаційного зобов'язання для бізнесу. Зокрема, Міністерство оборони готує механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання: підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.