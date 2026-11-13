У Парижі за запитом Офісу генпрокурора арештували особняк бізнесмена Жеваго вартістю $40 млн

Французькі правоохоронні органи 9 листопада наклали арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго в Парижі вартістю $40 млн на виконання запиту Офісу генерального прокурора України про міжнародну правову допомогу.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook, арешт особняка здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого французькій стороні 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано 10 листопада. Захід вжито в межах кримінального провадження щодо розтрати $113 млн коштів банку "Фінанси та Кредит", досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва ОГП.

"За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США", – наголошується в повідомленні відомства у п'ятницю.

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський назвав арешт результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР та французьких правоохоронців.

"Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами", – зазначив він.

Ковальський також подякував французьким колегам за співпрацю та оперативні рішення.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що продовжують співпрацю з компетентними органами іноземних держав для забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов'язаних із цим кримінальним провадженням.