Петиція про відновлення реконструкції стадіону "Старт" у Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити реконструкцію столичного стадіону "Старт" у Шевченківському районі не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 14 вересня і станом на 13 листопада вона набрала лише 462 голоси із 6 тис. необхідних.

"Історичний стадіон "Старт" – важливий спортивний та соціальний об'єкт для мешканців Шевченківського району та всього міста Києва. Наразі роботи з його відновлення повністю зупинені, а територія перебуває у занедбаному стані, що створює загрозу втрати спортивної інфраструктури", – йшлося в петиції.

У зв'язку з цим, автор просив: відновити проєкт реконструкції стадіону "Старт" із збереженням його початкового функціонального призначення як загальнодоступного спортивного комплексу; провести аудит та безпекову перевірку поточного стану виконаних робіт і збереження території; забезпечити прозорий графік виконання робіт та публічний контроль з боку громади міста за перебігом реконструкції; виділити необхідне фінансування з міського бюджету або залучити інвестиційні кошти для завершення першої черги оновлення об'єкта.

Стадіон був побудований наприкінці 1930-х років як стадіон одного з оборонних заводів і отримав назву "Зеніт". Після війни стадіон називався "Авангард", а в 1981 році його перейменували в "Старт" – на честь футбольної команди "Старт"

Як повідомлялося, в 2015 році Київська міська рада визнала таким, що втратило чинність своє рішення від 26 лютого 2010 року про передання ТОВ "Голден Хаус" земельної ділянки для комплексної реконструкції стадіону "Старт", а також будівництва та експлуатації спортивно-оздоровчого комплексу та багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торгово-розважального призначення та паркінгом на вулиці Шолуденка, 26-28/4.

У 2018 році Київською міською радою було заплановано протягом наступних трьох років здійснити реконструкцію спортивного комплексу "Стадіону "Старт".

У листопаді 2021 року було розпочато реставрацію стадіону "Старт". Передбачалося, що проєкт з відновлення буде поділений на два етапи. Перший – це реставрація та часткова реконструкція історичної частини спортивного комплексу. Вона мала включати реставрацію меморіалу, вхідної брами, спортивного ядра як пам'яток історії, реконструкцію наявних трибун та створення музею історії стадіону. Другий етап – будівництво мультифункціонального комплексу з підземним паркінгом, льодовою ареною, тренажерними залами, дитячим майданчиком, сучасним спортивним містечком з елементами для воркауту, тенісними кортами. Також передбачалося облаштування близько 1,5 га зелених зон і скверів і багато іншого для дозвілля та відпочинку.

Згодом роботи були призупинено через воєнний стан.