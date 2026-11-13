Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який під виглядом магічних обрядів виманив у матері хворої дитини 60 тис. грн

2 хв читати
Додати як джерело
У Києві повідомили про підозру чоловіку, який під виглядом магічних обрядів виманив у матері хворої дитини 60 тис. грн

Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному киянину, відомому завдяки участі в телевізійних шоу, який під виглядом магічних консультацій та обрядів ошукав матір семирічного хлопчика з тяжким діагнозом, отримавши від неї 60 тис. грн, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 27-річному мешканцю Києва, який став відомим завдяки телевізійним шоу, та користуючись популярністю, пропонував допомогу людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема батькам хворих дітей та рідним безвісти зниклих військових", – зазначається в повідомленні відомства.

Зокрема, у травні 2025 року до нього звернулася жінка, яка виховує семирічного сина з тяжким діагнозом та розладами поведінки, що потребують корекції. Скориставшись її вразливим психологічним станом, чоловік переконав матір у необхідності платних "консультацій" та "обрядів", які нібито мали допомогти дитині. Загалом жінка переказала йому 60 тис. грн, однак обіцяного результату не отримала.

Крім так званих магічних послуг і марафонів, чоловік продавав статуетки "золотого буйвола, який допомагає мільйонерам", за 9 тис. грн, а також свічки, яким приписував здатність знімати "порчу", за 1,3 тис. грн.

Для збільшення аудиторії своїх сторінок він також робив "розклади карт" щодо перебігу війни та поширював передбачення, зокрема про те, що киян із правого на лівий берег Дніпра возитимуть баржами.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #шахрайство #підозра
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати