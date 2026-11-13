У Києві повідомили про підозру чоловіку, який під виглядом магічних обрядів виманив у матері хворої дитини 60 тис. грн

Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному киянину, відомому завдяки участі в телевізійних шоу, який під виглядом магічних консультацій та обрядів ошукав матір семирічного хлопчика з тяжким діагнозом, отримавши від неї 60 тис. грн, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 27-річному мешканцю Києва, який став відомим завдяки телевізійним шоу, та користуючись популярністю, пропонував допомогу людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема батькам хворих дітей та рідним безвісти зниклих військових", – зазначається в повідомленні відомства.

Зокрема, у травні 2025 року до нього звернулася жінка, яка виховує семирічного сина з тяжким діагнозом та розладами поведінки, що потребують корекції. Скориставшись її вразливим психологічним станом, чоловік переконав матір у необхідності платних "консультацій" та "обрядів", які нібито мали допомогти дитині. Загалом жінка переказала йому 60 тис. грн, однак обіцяного результату не отримала.

Крім так званих магічних послуг і марафонів, чоловік продавав статуетки "золотого буйвола, який допомагає мільйонерам", за 9 тис. грн, а також свічки, яким приписував здатність знімати "порчу", за 1,3 тис. грн.

Для збільшення аудиторії своїх сторінок він також робив "розклади карт" щодо перебігу війни та поширював передбачення, зокрема про те, що киян із правого на лівий берег Дніпра возитимуть баржами.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).