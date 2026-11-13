Безпекові домовленості враховуватимуть інтереси України, значні розбіжності з РФ залишаються – Кушнер

Українська і російська сторони погодилися розширити наступний раунд переговорів щодо припинення війни, щоб включити в них європейських партнерів, що дозволить розглядати ширшу низку питань щодо безпеки в Європі разом із територіальними питаннями між Україною та РФ, заявив представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Тривале припинення бойових дій вимагає надійних гарантій безпеки, механізмів запобігання конфліктам та взаємних зобов'язань щодо деескалації, які зменшать ризик майбутніх конфліктів. Ми домовилися з президентом Зеленським про те, щоб залишатися в тісному контакті з ним та його командою, і ще раз підтвердили, що жодні ширші європейські домовленості з питань безпеки не будуть укладені без врахування безпекових інтересів України", – написав Кушнер в Х у п'ятницю за підсумком триденних перемовин в Абу-Дабі, Москві та Дубліні.

Він наголосив, що "існують значні розбіжності, але нас надихає досягнутий прогрес". "Ми докладемо всіх необхідних зусиль у дипломатичній роботі, щоб знайти прорив, який покладе край бойовим діям і створить основу для тривалого миру, суверенної, безпечної та процвітаючої України, а також більш стабільної Європи", – написав представник президента США.

Кушнер повідомив що ці взаємопов'язані питання почнуть обговорювати паралельно, "виходячи з того, що, окрім гуманітарних заходів, жодне рішення не буде ухвалено до досягнення всеосяжної угоди".

Представник Трампа також проінформував про проведені консультації з радниками з питань національної безпеки України, Німеччини, Італії, ЄС, Франції, Ірландії та Польщі та констатував, що прямі переговори між Україною та РФ були відновлені після багатомісячної перерви. "Ми досягли значного прогресу в розумінні занепокоєнь обох сторін, визначенні можливих рішень та шляху вперед", – сказав він, наголосивши, що тривале припинення бойових дій вимагає "надійних гарантій безпеки, механізмів запобігання конфліктам та взаємних зобов'язань щодо деескалації".

"Ми сподіваємося незабаром оголосити напрямки переговорів, графік та додаткові деталі", – додав Кушнер.

Як повідомлялося, перемовини в Абу-Дабі у вівторок завершилися по обіді. Вони тривали близько чотирьох годин. В середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські перемовини, які тривали близько двох годин, а також раунд перемовин з представниками країн Європи.

На перемовинах вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими 1 тис на 1 тис. чи більше найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько 4 годин.

Після Абу-Дабі представники США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер полетіли в РФ полетіли в Москву, де зустрілися з Володимиром Путіним, а звідти – до Дубліна, де зустрілится з президентом України Володимиром Зеленським. Кушнер назвав перемовини у Москві "змістовними", додавши, що вдалося узгодити остаточні умови обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Зеленський за підсумками зустрічі в Ірландії з Віткоффом і Кушнером назвав три ключові результати дипломатичної роботи тижня: підготовку найбільшого за час війни обміну полоненими, залучення Європи за стіл переговорів на рівних умовах та організацію наступних багатосторонніх зустрічей. За його словами, наступні перемовини можуть відбутися в ОАЕ чи в Швейцарії, це залежить від переговорних команд, а Україна відкрита до цих зустрічей.