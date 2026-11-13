Петиція до Кабміну про бронювання адвокатів не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом включити адвокатів України до переліку осіб, які підлягають бронюванню на період мобілізації, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 серпня і станом на 13 листопада вона набрала лише 2,5 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Наразі судді та прокурори, які діють у системі правосуддя, звільнені від мобілізації або підлягають бронюванню відповідно до чинного законодавства. Водночас адвокати – процесуально рівноправна сторона у здійсненні правосуддя, без участі якої неможливе дотримання конституційного принципу змагальності сторін (стаття 129 Конституції України), – до переліку осіб, які підлягають бронюванню, не включені", – йшлося в тексті петиції.

За словами автора петиції, масовий призов адвокатів на військову службу під час мобілізації має руйнівні наслідки для десятків тисяч громадян України, які потребують кваліфікованої правничої допомоги.

У зв'язку з цим, він вимагав:включивши адвокатів України, які мають чинне свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, до переліку категорій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; передбачити спрощений порядок оформлення бронювання адвокатів через Раду адвокатів України та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури за аналогією з порядком бронювання, встановленим для суддів та працівників органів прокуратури; окремо визначити механізм бронювання адвокатів, які здійснюють захист за призначенням у системі надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня петиція до Кабміну із закликом забронювати від мобілізації сертифікованих архітекторів та інженерів-проєктувальників не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.