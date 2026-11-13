Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ (МП) по справі про розірвання договору оренди з Києво-Печерською лаврою

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору оренди.

"Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Монастиря у справі № 910/423/23 щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою", – написав адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман.

Він зазначив, що після оприлюднення повного тексту постанови, адвокати подаватимуть касаційну скаргу.

"На нашу думку, сьогоднішній розгляд справи загалом мав формальний характер. Як можна вирішувати спір щодо користування Успенським собором і Трапезною церквою, коли частина залучених до справи ченців не отримала повідомлення про засідання, на обґрунтування об'ємних клопотань відводили по хвилині, а дослідження 30 томів матеріалів тривало близько п'яти хвилин? Перебіг засідання створює враження, що розгляд намагалися пришвидшити, і порушує питання про можливий зовнішній вплив на розгляд справи", – поскаржився Чекман.

В той же час раніше адвокат Заповідника звернув увагу і суду, і журналістів, що перехід стадії розгляду по суті даної справи відбувся в січні 2024 року, але з того часу справа рухалася дуже повільно через постійні клопотання позивача.

Під час багаточисельних засідань по справі представники сторін неодноразово заявляли про тиск зі сторони представників опонента. Також часто відбувалися конфлікти між вільними слухачами. Періодично перед судом проходили малочисельні мітинги на підтримку тієї чи іншої сторони.

Як повідомлялося, з 29 березня 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП).

Того самого дня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

9 серпня 2023 року суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра". Судова тяганина перейшла до апеляційної інстанції, і тривала понад три роки.

У квітні 2026 року гендиректор національного заповідника Максим Остапенко розповів, що на території Києво-Печерської лаври перебуває щонайменше 140 ченців, послушників і представників УПЦ (МП), але їх виселення можливе лише за рішенням суду, який триває.