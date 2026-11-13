Обмеження в роботі Starshield призвели до зриву 100% українських місій із перехоплення дронів – ЗМІ

Київ звернувся до Міністерства оборони США та компанії SpaceX із вимогою пояснити запроваджені обмеження в роботі супутникової системи Starshield, через які, за даними української сторони, було зірвано 100% місій із перехоплення російських безпілотників, повідомляє портал Axios.

За інформацією видання, це вже другий випадок за останні тижні, коли Україна повідомляє про перебої в роботі Starshield – військової версії супутникової системи Starlink компанії SpaceX, що належить Ілону Маску.

"За словами українського посадовця, обмеження спостерігаються протягом трьох днів. Першого дня вони становили 10%, другого – 50%, а третього, за його словами, через ці обмеження зриваються всі місії", – наголошується в повідомленні порталу.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що система Starshield припиняє роботу, коли швидкість безпілотників перевищує 100 миль на годину (близько 160 км/год). За його словами, українська сторона поки не отримала пояснень щодо причин таких обмежень ані від компанії SpaceX, ані від Пентагону.

"Наразі ми не отримали жодних роз'яснень ні від SpaceX, ні від Пентагону", – зазначив він.

Водночас у SpaceX заперечили запровадження будь-яких змін у роботі супутникової системи. У відповідь на запит Axios компанія заявила: "Це неправда. Жодних змін не відбувалося".