Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу, 4 жителів загинули – Нацполіція

Чотири людини загинули, семеро зазнали поранень через обстріли російськими окупантами населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, повідомляє Національна поліція України в п'ятницю вранці.

"Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири – КАБами. Атаки забрали життя трьох людей, ще шестеро жителів – поранені. Пошкоджено 16 багатоквартирних і 1 приватний будинки, автомобіль. У Біленькому одна людина загинула та одна дістала травми. Парамедики поліції допомагали пораненим, яких дістали з-під завалів у Краматорську", – йдеться в повідомленні.

Крім Краматорська та Біленького ворог обстріляв також міста Дружківка та Слов'янськ, селище Олександрівка та село Михайлівка. За минулу добу поліція зафіксувала 1 тис 502 удари по лінії фронту та житловому сектору області.