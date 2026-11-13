Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу, 4 жителів загинули – Нацполіція

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Донецької області за добу, 4 жителів загинули – Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Чотири людини загинули, семеро зазнали поранень через обстріли російськими окупантами населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, повідомляє Національна поліція України в п'ятницю вранці.

"Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири – КАБами. Атаки забрали життя трьох людей, ще шестеро жителів – поранені. Пошкоджено 16 багатоквартирних і 1 приватний будинки, автомобіль. У Біленькому одна людина загинула та одна дістала травми. Парамедики поліції допомагали пораненим, яких дістали з-під завалів у Краматорську", – йдеться в повідомленні.

Крім Краматорська та Біленького ворог обстріляв також міста Дружківка та Слов'янськ, селище Олександрівка та село Михайлівка. За минулу добу поліція зафіксувала 1 тис 502 удари по лінії фронту та житловому сектору області.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донецька #жертви #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати