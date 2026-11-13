Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Загинув підліток і чотирьох людей дістали з-під завалів унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Загинув підліток і чотирьох людей дістали з-під завалів унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя – ОВА
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Хлопець віком 17 років загинув і ще чотирьох людей, серед яких 10-річний хлопчик, рятувальники дістали з-під завалів унаслідок двох ранкових російських ударів по приватному сектору Запоріжжя, повідомив Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у п'ятницю вранці.

"17-річний хлопець загинув, ще четверо людей поранені внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Сьогодні близько пів на сьому ворог завдав двох ударів по обласному центру. Внаслідок удару також пошкоджено приватні житлові будинки. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Всі служби працюють на місцях ударів", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Семікін уточнив у телеграм-каналі, що під ворожий обстріл потрапив приватний сектор міста, звідки працівники екстрених служб деблокували потерпілих.

"Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги", – повідомив Семікін у Телеграм.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68976

https://t.me/ivan_fedorov_zp/49207

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #загиблий #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, …

Читати
Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати