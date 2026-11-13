Загинув підліток і чотирьох людей дістали з-під завалів унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя – ОВА

Хлопець віком 17 років загинув і ще чотирьох людей, серед яких 10-річний хлопчик, рятувальники дістали з-під завалів унаслідок двох ранкових російських ударів по приватному сектору Запоріжжя, повідомив Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у п'ятницю вранці.

"17-річний хлопець загинув, ще четверо людей поранені внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Сьогодні близько пів на сьому ворог завдав двох ударів по обласному центру. Внаслідок удару також пошкоджено приватні житлові будинки. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Всі служби працюють на місцях ударів", – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Семікін уточнив у телеграм-каналі, що під ворожий обстріл потрапив приватний сектор міста, звідки працівники екстрених служб деблокували потерпілих.

"Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги", – повідомив Семікін у Телеграм.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68976

https://t.me/ivan_fedorov_zp/49207