Одна людина загинула та п'ятеро постраждали внаслідок ворожої атаки на Одесу

Одна людина загинула та п'ятеро дістали поранення, зокрема двоє перебувають у важкому стані, внаслідок російської атаки на Одесу, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали п'ятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Усім надають необхідну медичну допомогу", – написав Лисак у Телеграм.

Як повідомлялося, одна людина загинула, є постраждалі, а також зазнали пошкоджень приватний житловий будинок і автомобілі внаслідок російської атаки на Одесу.