Рятувальники ліквідували пожежі в чотирьох громадах Харківської області після ударів БпЛА – ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах Харківської області після вечірніх і нічних російських атак безпілотними літальними апаратами, минулося без постраждалих, повідомляє пресслужба ДСНС у п'ятницю вранці.

"Увечері та вночі росіяни атакували дронами 4 громади області. У Чугуєві загорілися два гаражні бокси. У Новому Коротичі БпЛА двічі вдарили по поштовому терміналу: після першого влучання горіли конструкції будівлі, а після повторного удару зайнявся дах. Всі осередки горіння ліквідували", – йдеться в повідомленні ДСНС в телеграм-каналі.

За даними рятувальників, унаслідок ворожих влучань по цивільній інфраструктурі регіону жертв і травмованих не зафіксовано.