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Рятувальники ліквідували пожежі в чотирьох громадах Харківської області після ударів БпЛА – ДСНС

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Рятувальники ліквідували пожежі в чотирьох громадах Харківської області після ударів БпЛА – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах Харківської області після вечірніх і нічних російських атак безпілотними літальними апаратами, минулося без постраждалих, повідомляє пресслужба ДСНС у п'ятницю вранці.

"Увечері та вночі росіяни атакували дронами 4 громади області. У Чугуєві загорілися два гаражні бокси. У Новому Коротичі БпЛА двічі вдарили по поштовому терміналу: після першого влучання горіли конструкції будівлі, а після повторного удару зайнявся дах. Всі осередки горіння ліквідували", – йдеться в повідомленні ДСНС в телеграм-каналі.

За даними рятувальників, унаслідок ворожих влучань по цивільній інфраструктурі регіону жертв і травмованих не зафіксовано.

 

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Редактор · Політичні новини
#харків #дснс #атака
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