Одна людина постраждала та сімох урятовано через пожежу в лікарні Києва внаслідок удару РФ – ДСНС

Одна людина постраждала, сімох осіб урятували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій і ще 30 людей евакуювали внаслідок нічного російського удару по будівлі медичного закладу в Шевченківському районі столиці, повідомляє ДСНС України у Києві у п'ятницю вранці.

"Вночі росіяни атакували столицю – у Шевченківському районі спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, будівля медичного закладу в Шевченківському районі столиці загорілася внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата.