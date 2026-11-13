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Одна людина постраждала та сімох урятовано через пожежу в лікарні Києва внаслідок удару РФ – ДСНС

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Одна людина постраждала та сімох урятовано через пожежу в лікарні Києва внаслідок удару РФ – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_kyiv

Одна людина постраждала, сімох осіб урятували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій і ще 30 людей евакуювали внаслідок нічного російського удару по будівлі медичного закладу в Шевченківському районі столиці, повідомляє ДСНС України у Києві у п'ятницю вранці.

"Вночі росіяни атакували столицю – у Шевченківському районі спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, будівля медичного закладу в Шевченківському районі столиці загорілася внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #лікарня #дснс #влучання
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