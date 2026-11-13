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Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони збили та подавили 80 зі 117 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях – Повітряні сили
Фото: Ґвара

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 зі 117 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 13 листопада (з 18:00 12 листопада) противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 10 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються декілька ударних безпілотників.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дрони #ппо #атака
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